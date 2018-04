Bürgergarde ehrte beim Hauptrapport Mitglieder

24.04.2018, 10:59 Uhr

Eröffnungsschießen am 5. Mai:

Ab Samstag, 5. Mai 2018 ist das Schützenhaus „Winterschwer“ im ehemaligen Steinbruch in Natschlag wieder geöffnet. Bis Ende September 2018 kann man an jedem Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr die Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Zur Eröffnung wird es dieses Jahr erneut ein Mannschaftschießen für die Aigen-Schlägler Vereine geben. Beginn ist Samstag, 5. Mai, ab 19 Uhr. Eine Mannschaft besteht aus fünf Personen, jede Person bekommt 15 Schuss, davon sind fünf zur Probe und zehn gehen in die Wertung. Die besten vier einer Mannschaft werden gewertet. Es gibt schöne Preise zu gewinnen.