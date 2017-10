Café International: Info-Abend im Jugendzentrum zum Thema Auslandsaufenthalte

, Linzer Str. 3 , 4150 Rohrbach in Oberösterreich AT

ROHRBACH-BERG. Am Freitag, 3. November, ab 17 Uhr, findet im Jugendzentrum in Rohrbach-Berg das "Café International" statt. Dabei erzählen Jugendliche bei gemütlichem Beisammensitzen von ihren verschiedenen Auslandserfahrungen. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, als Jugendlicher ins Ausland zu gehen (EFD, Au Pair, Auslandszivildienst, etc.). An diesem Abend soll durch Erfahrungsberichte und Informationen ein Überblick gegeben werden, was alles möglich ist. Keine Anmeldung nötig.