Carmen Wurm liest aus ihrem ersten Buch

Das pure Leben

NEBELBERG. Carmen Wurm, eine begnadete Mundartdichterin aus Nebelberg, hat ihr erstes Buch herausgebracht. Sie präsentiert dieses in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Jagawirt. Es trägt den Titel "De eiweni Seitn".In den lyrischen Texten von Carmen Wurm spiegelt sich das pure Leben. Wach und wachsam betrachtet und beobachtet sie die Welt in der sie lebt. Ihre Sprache weckt auf, reißt mit und dringt tief ein ins Herz, weil sie unverstellt all das mitteilt, was sie denkt und fühlt. Die Mundart aus dem nördlichen Mühlviertel ermöglicht dem Leser einen unmittelbaren Einblick in das Denken und Fühlen. Nie kann die Autorin verstecken, dass sie als Frau denkt und schreibt.

Carmen Wurm ist verheiratet mit Johannes und hat vier Kinder. Sie ist ausgebildete VS- Lehrerin, derzeit hauptberuflich Familienmanagerin, Spielleiterin Theaterleben Nebelberg, Preisträgerin Stelzhamer-Literaturwettbewerb der OÖN 2002 und Leopold-Wandl-Preisträgerin 2010.Das Buch zum Preis von 15,90 Euro ist im Verlag Innsalz Lyrik erschienen. Es ist bei der Autorin erhältlich.Eine Leseprobe aus dem Buch:extremextrem laut muaß heit oiss sadamit mas hertextrem schedann is´s wos wertextrem greoß muaß heit oiss sadamit mas siagtextrem gsunddass oan wos gmiagtiwagscheit soin mia heit saextrem schnö natürli aiwaschlank und iwareichextrem jung und extrem neichiwa, driwa, radikalwos is heit denn nu normal?wo is platz e unsra zeitfia de mittlmäßigkeit?ham ma nu a gspia fias gfüh?ham mas nu fia maß und zü?es tat guat und wa so sche,kunnt oiss a weng hoamligaund langsama geh