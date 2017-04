Das Ochsenherz gibt es am Pflanzlmarkt

ST. PETER. Das genussvolle Eintauchen in die Welt der Kräuter, Gemüse- und Gartenpflanzen aller Art steht am Samstag, 6. Mai, am Marktplatz auf dem Programm. Ab 7.30 Uhr wird zum „Pflanzenschmöckern“ eingeladen. Neben den Gemüseklassikern vor allem auch Raritäten wie Gemüsemalve, Butterkohl, Stevia, Knollenziest, Zuckerwurz, Spitzwirsing und vieles mehr. Eine Tomate namens Ochsenherz samt Basilikum und einer kleinen Tripmadam findet selbstredend auf dem kleinsten Balkon Platz.