Die Biker's Niederkappel laden zur Ausfahrt

Die 21. Motorradausfahrt der Biker’s Niederkappel geht heuer am Samstag, 5. August, ab 13.30 Uhr über die Bühne. Zusätzlich gibt es noch eine Moped-Ausfahrt. Abfahrt ist um 13.30 am Ortsplatz in Niederkappel. Motorräder fahren gemeinsam eine Strecke von 98 Kilometer, Mopeds 50 Kilometer. Die Route für Motorräder führt über Pfarrkirchen-Oberkappel-Wegscheid-Sonnen-Breitenberg-Ulrichsberg (Pause)- Julbach-Sarleinsbach-Hühnergeschrei-Lembach.

Abschlussfest nach der Fahrt Im Anschluss an die Ausfahrt findet wieder ein Abschlussfest statt. Nähere Infos unter: www.bikers-niederkappel.at