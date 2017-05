Die Chor-i-Feen singen "oide Hadern"

BEZIRK. Gegründet und geleitet von Maria Grünbacher, sind die Chor-i-Feen in vielerlei Welten zuhause. Viele Stimmen, viele Berufe, viele Interessen prägen den besonderen Charakter des Chors. Einheit in der Vielfalt und die Ausstrahlung einer lustigen Chorgemeinschaft sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Im 18. Jahr ihres Bestehens haben sich die Chor-i-Feen nun dazu durchgerungen, "oide Hadern" und Dauerbrenner zum Besten zu geben. Unter dem Motto "Endlich singan`s amoi was g'scheits" wird es humorvoll zugehen. 60 Sänger lassen dabei Musiknummern wie Adiemus, Sierra Madre, Griechischer Wein, When i´m sixty four, Tanze Samba mit mir, Hallelujah, Earth Song oder Afrika so richtig unter die Haut gehen. Am Klavier werden sie von von Karin Grössenbrunner begleiten und angeheizt von Andi Krenn und Band.

Konzertermine:

Samstag, 20. Mai, 20 Uhr und Sonntag, 21. Mai, 17 Uhr, jeweils im Pfarrsaal Rohrbach, Vorverkauf: 12 Euro, Abendkassa: 15 Euro. Der Reinerlös dieses Konzertes kommt der Renovierung der Stadtpfarrkirche zugute. Vorverkaufskarten gibt es bei den Sängern unter: maria.gruenbacher@gmx.net