Diknu Schneeberger Trio spielt in St. Martin

Markt 7 , 4113 Sankt Martin im Mühlkreis

VOI , Markt 7 , 4113 Sankt Martin im Mühlkreis AT

ST. MARTIN. Der Kulturverein VOI – Kultur am Markt lädt am Samstag, 28. Oktober um 19.30 Uhr zum Konzert mit dem Diknu Schneeberger Trio ein. Gypsy Swing und einzigartige Gitarrenklänge erwarten die Besucher. Karten sind vorab in der Sparkasse Mühlviertel West und im VOI erhältlich.