Es muss der Wein sein am Hofkirchner Weinfrühling

HOFKIRCHEN. Am Samstag, 20. Mai, findet in der Top-Spin-Halle in Hofkirchen der Weinfrühling statt. Von 16 bis 22 Uhr laden 18 Winzer zur Verkostung ihrer edlen Tropfen ein. Die Weine können auch vor Ort gekauft oder bestellt werden. Nutzen Sie die Gelegenheit und plaudern Sie mit den Winzern persönlich. Der Veteranenverein sorgt für das leibliche Wohl mit Schmankerln und regionalen Spezialitäten – passend zum Wein. Ab 22 Uhr klingt der Abend beim Heurigen im Top Spin aus. Wir verlosen 3x2 Eintrittskarten für die Weinmesse. Spielen Sie mit und beantworten Sie untenstehende Gewinnfrage.