"Festmesse Franziskus" in der Stadtpfarrkirche Rohrbach

ROHRBACH-BERG. Am Sonntag, 22. Oktober, um 9.30 Uhr wird in der Stadtpfarrkirche von Rohrbach-Berg die „Festmesse Franziskus“ von August Kirschner mit dem Kirchenchor und Orchester unter der Leitung des Komponisten zum Gottesdienst aufgeführt. Anschließend wird um 11 Uhr das neue Stadtgemeindeamt mit einem Festakt seiner Bestimmung übergeben. Die „Festmesse Franziskus“ ist eine Neubearbeitung der „Jakobusmesse“, welche im April 2004 in voller Besetzung uraufgeführt wurde, ergänzt mit dem Credo, das somit ebenfalls zum ersten mal erklingt.