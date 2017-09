Großer Hausflohmartk in Rohrbach-Berg

Werkzeug

Fahhräder

Reifen

Gefriertruhe

Gefrierschrank

Waschmaschine

Schneefräse

Autoanhänger

Bürotische

Rollcontainer

Landhausprofildecke

Kunststofftank 200L

Haustür

Vollholzkasten

Geschirr

Bilder

Porzellan

Brotschneidemaschine

Heimtrainer

Kinderbekleidung

Spielsachen

Bekleidung

Lampen

Deko

Bücher

Militärsachen uvm.

ROHRBACH-BERG. Am 7. und 8. Oktober findet in der Harrauerstraße 26 ein großer Hausflohmarkt statt. Am Samstag wird von 14–18 Uhr und am Sonntag von 11–17 Uhr verkauft.Mehr Infos bei Fr. Altendorfer unter 0664/2253365