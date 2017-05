AT

NEUSTIFT. Die Gesunde Gemeinde Neustift lädt am Dienstag, 13. Juni, zu einem Kochkurs mit Lydia Lang ein. Die leichte Sommerküche – verschiedene Salatvariationen und zahlreiche Getreidegerichte – stehen am Plan. Beginn ist um 19 Uhr in der Schulküche. Kosten: 20 Euro/Person (inkl. Lebensmittelkosten). Anmeldung beim Gemiendeamt.