KLAFFER. Am Museumstag am Sonntag, 21. Mai öffnen die drei Museen in Klaffer von 14 bis 18 Uhr ihre Türen. Bei freiem Eintritt kann das Wagnereimuseum, die Heimatstube und das Wassermuseum besichtigt werden. Für das leibliche Wohl ist mit Würst, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.