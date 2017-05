Musikalische Zeitreise auf der Sunnbeng in Haslach

HASLACH. Zu einem Podium für eine musikalische Zeitreise wird die wandernde Sunnbeng am Donnerstag, 25. Mai. Im Haslacher Aumeyergarten beim alten Turm lädt die Beng zum Verweilen ein – musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Musikkapelle Haslach unter der Leitung von Nikolaus Stelzer. Die Musiker geben eine Suite in 3 Sätzen von Karl Pauspertl zum Besten und erinnern damit an Zeiten "aus Haslachs vergangenen Tagen". Damit leistet die Musikkapelle einen Beitrag zum granitsplitter-Jahresthema "Mut zur Schönheit".

Bürgermeister Dominik Reisinger wird von der Sunnbeng aus einige Grußworte sprechen. Zudem spricht Ludmilla Leitner über die Ortsgeschichte und Helmut Eder, Leiter des Projektes "sitzt" ebenfalls für Gespräche bereit. Wer noch mehr Erinnerungen an alte Zeiten sucht, findet diese im Heimat-Museum im Alten Turm, welches von 10 bis 12 Uhr geöffnet hat.Anschließend gibt es noch eine zünftige Biertischmusi, für das leibliche Wohl sorgt das Gasthaus Reiter. Alle Besucher werden eingeladen, ihre eigene Sunnbeng mitzunehmen.