Open Bauernhof 2017 am Hopfenerlebnishof in St. Ulrich

ST. ULRICH. Hereinspaziert heißt es am Sonntag, 21. Mai, ab 13 Uhr am Hopfenerlebnishof. Famiile Allerstorfer zeigt alles Wissenswertes über Hopfen und Bier. Es gibt Führungen durch den Betrieb und im einzigartigen Hopfenerlebnismuseum von 13 bis 18 Uhr. Im Anschluss kann man sich in der Hopfenstub´n stärken. Ziel der österreichweiten Aktion der Jungbauernschaft ist das verklärte Erscheinungsbild zur Landwirtschaft zu ändern und das Wissen um die Produktionsweisen zu erhöhen. „Wir möchten unsere Arbeit erklären und die Bevölkerung soll einen guten Einblick in den bäuerlichen Alltag bekommen“, berichtet der Landesobmann der OÖ Jungbauernschaft, Leonhard Gmeiner.

28.000 Hopfenpflanzen

Am Hof in Peherstorf wird seit 1958 Hopfen angebaut, aktuell mehr als sechs Hektar Aroma- und Bitterhopfen – das sind mehr als 28.000 Pflanzen. Seit 2005 gibt es Österreichs erstes und einziges Hopfenerlebnismuseum am Betrieb der Familie Allerstorfer. Gleichzeitig wurde die Hopfenstub’n mit 50 Sitzplätzen eröffnet.