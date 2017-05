Peter Grünzweil: Neue Wege neue Bilder im frei:RAUM

ROHRBACH-BERG. Am Donnerstag, 11. Mai, von 19 bis 22 Uhr präsentiert Peter Grünzweil neue großformatige Bilder, die über den Winter entstanden sind. Location ist der frei:RAUM über der Volksbank in Rohrbach-Berg (Linzer Straße 2). Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher mit Kostproben von „My Kitchen Logbook“, dem Foodblog von Marlene Grünzweil ( http://my-kitchen-logbook.blogspot.co.at

Festival in Bad Gastein

Wer sich selbst mit Kunst auseinandersetzen will, kann Teil des sommer.frische.kunst Festivals in Bad Gastein werden. Dort wurde Peter Grünzweil gemeinsam mit anderen Künstlern, u.a. Giuseppe Gonella, Takeo Markquart, Johanna Finckh, eingeladen im alten Wasserkraftwerk künstlerisch tätig zu sein.Die Akademie Bad Gastein ermöglicht Kunstschaffenden aus Profession und Leidenschaft, ihr Talent für die schönen Künste neu oder weiter zu entwickeln. Im Akademie Kurs von Peter Grünzweil sollen die Teilnehmer zeitgenössische Kunst nicht nur kennenlernen, sondern vor allem ihren persönlichen Zugang zur Kunst und zum eigenen Schaffen finden. Dafür ist das kreative und spielerische Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Methoden wie Upcycling essentiell. Hier gilt es zu entdecken, wie vielseitig Kunst sein kann und wie der künstlerische Schaffensprozess bereits mit der Auseinandersetzung mit der Kunst beginnt. Der Kurs richtet sich auch an Familien mit Kindern. Mehr Infos unter http://www.sommerfrischekunst.de oder https://gruenzweil.wordpress.com