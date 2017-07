Schauschwemme am 2. August im Böhmerwald

ULRICHSBERG, SCHÖNEBEN. Am Mittwoch den 2. August, findet bei der Rotbach-Schleuse in der Nähe von Sonnenwald eine historische Vorführung der Holzschwemme am Schwarzenbergischen Schwemmkanal statt. Ende des 18. Jahrhunderts galt der Schwarzenbergische Schwemmkanal als Weltwunder seiner Zeit. Wieso das raffinierte Bauwerk damals die Menschen so ins Staunen versetzte, kann man bei der nächsten Schauschwemme erfahren.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 13.30 Uhr bei der Rotbach-Schleuse/Sonnenwald. Um 14.30 Uhr findet dann die traditionelle Schwemme statt. Auskunft beim Tourismusverband Böhmerwald 05/7890/100, www.boehmerwald.at Tipp: Verbinden Sie die Schauschwemme mit einer Wander- oder Radtour und einem Besuch der Aussichtstürme Moldaublick und Alpenblick.