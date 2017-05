Sozialstammtisch des Treffpunktes mensch & arbeit Rohrbach

ROHRBACH-BERG. Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für die Gesellschaft bzw. für ein gesellschafspolitisches Thema engagieren, stellen beim Sozialstammtisch am Donnerstag, 18. Mai, 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum Rohrbach ihre Sache vor. Gemeinsam wird den Fragen nachgegangen, was Jugendliche und junge Erwachsene heute motiviert, sich zu engagieren, was sie dazu bewegt, und was sie damit bezwecken wollen.

Es erzählen: Agnes, SJ Altenfelden

Doris und Helene, Pfadfinder bzw. Flüchtlingsbetreuung

Abed, Asylwerber aus dem Irak, der sich beim

Roten Kreuz engagiert

Matthäus, Kath. Jugend und Jungschar Schwarzenberg

Katharina, Pfarre Öpping und Jugendtheater Courage

Sarah,Treffpunkt mensch&arbeit

Phillip, Landjugend

Ein Jugendvertrauensrat und weitere junge Erwachsene