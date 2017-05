Tag der offenen Tür in der Produktionsschule Rohrbach

ROHRBACH-BERG. Seit 2016 gibt es in Rohrbach eine Produktionsschule. Diese unterstützt Jugendliche ab 15 Jahren, die eine Schule abgebrochen haben, keine Lehrstelle finden oder arbeitslos sind. So soll der Übergang in eine Ausbildung oder in die Berufstätigkeit geschafft werden. Geboten wird eine Verbindung aus allgemeiner und berufsorientierter Bildung sowie praktische Mitarbeit in den Sparten Holz, Elektrik und Gastronomie. Eine professionelle sozialpädagogische Begleitung hilft den jungen Menschen bei ihrer Entwicklung und widmet ihnen besondere persönliche Aufmerksamkeit. Sport, Bewegung und weitere dynamische Übungen wie Trommeln schaffen ein motivierendes Klima, sodass die Jugendlichen gerne in die Einrichtung kommen.

Hinter die Kulissen blicken

Am Freitag, 19. Mai von 10 bis 15 Uhr öffnet die Produktionsschule ihre Türen: Teilnehmende Jugendliche erzählen aus ihrer Sicht über die Erfahrungen in der Einrichtung. Alle Interessierten – Eltern, Jugendliche, Lehrende, sozial Engagierte sind herzlich eingeladen, den Standort und den Trägerverein kennenzulernen. Die Produktionsschule befindet sich am Stadtplatz 11 in Rohrbach – Eingang Nösslböckhof. Weiterführende Auskünfte bei Verein ALOM: 07289/52747.