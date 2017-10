"Tage des offenen Ateliers" bei Peter Grünzweil

, Linzer Str. 2 , 4150 Rohrbach in Oberösterreich AT

ROHRBACH-BERG. Am Samstag, 21. Oktober, und am Sonntag, 22. Oktober, von jeweils 14 bis 17 Uhr, finden wieder oberösterreichweit die "Tage des offenen Ateliers" statt. Peter Grünzweils Bilder sind auch dieses Jahr wieder im frei:RAUM über der Volksbank in Rohrbach-Berg (Linzer Straße 2) auf zwei Etagen ausgestellt und nicht, in der vom Hochwasser überfluteten Galerie Lämmersdorf. Kunstinteressierte können sich bei einem Glas Wein mit meinen neuesten großformatigen Werken auseinandersetzen. Kinder sind eingeladen, dort zu malen und sich mit Farben und Pinsel auszutoben.