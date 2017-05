Volkstanzgruppe St. Martin tanzt am Wochenende auf

ST. MARTIN. Die Volkstanzgruppe St. Martin veranstaltet am kommenden Wochenende zwei große Feste: am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr ein Vokstanzfest im Trops und am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr ein großes Brauchtumsfest mit verschiedenen Gruppen am Marktplatz. Mit dabei: Fischbacher Goaßlschnalzer, Paschern, Rohrbacher Schuhplattler und die Volkstanzgruppe Loidlholdhof. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.