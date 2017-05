Wandernde Sunnbeng kommt in den Aumeyergarten

HASLACH (bayr). Am Donnerstag, 25. Mai, 14 Uhr, steht die "wandernde Sunnbeng" im Aumeyergarten. Nachdem die Veranstaltung witterungsbedingt im Herbst abgesagt werden musste, hofft man nun auf einen gnädigen Wettergott. Sollte es wider erwarten wieder regnen, findet die Veranstaltung am Sonntag, 28. Mai, 14 Uhr statt.

Musikalische Zeitreise Der Musikverein nutzt die Sunnbeng als Podium für eine musikalische Zeitreise. Nikolaus Stelzer tauscht das Dirigentenpult gegen die Sunnbeng. "Aus Haslachs vergangenen Tagen", die Suite in drei Sätzen von Karl Pauspertl, steht auf dem Programm. Pauspertl, Komponist, Dirigent und Kapellmeister an der Wiener Staatsoper, war in den 1940er und 1950er Jahren oft Gast in Haslach. Er komponierte Werke, die heute noch zum Repertoire der Haslacher Musikkapelle gehören. Im Anschluss an den musikalischen Beitrag erzählen die Menschen auf der Sunnbeng Geschichten aus Haslach. Platz nehmen werden Bürgermeister Dominik Reisinger und Ludmilla Leitner – sie erzählt aus der Ortsgeschichte. Die Besucher sind eingeladen, ihre eigene Sunnbeng in den Aumeyergarten mitzunehmen.



Zur Sache:

An diesem Tag ist auch das Heimathaus-Museum im Alten Turm von 10 bis 12 Uhr geöffnet.