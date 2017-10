Ziegelwerk Eder lädt zum Hausbauabend in Rohrbach-Berg

, 4150 Rohrbach in Oberösterreich AT

ROHRBACH-BERG. Ein eigenes Haus steht bei den Wohnwünschen der Oberösterreich oft an erster Stelle. Das Ziegelwerk Eder bietet mit der neuen Eder-Hausbauberatung allen Bauinteressierten im Vorfeld die Grundlage, sich über sämtliche Themen rund um das Hausbauen optimal zu informieren. Experten des OÖ. Energiesparverbandes, Bauexperten von Eder sowie Wohnbauberater der Raiffeisen OÖ stehen den zukünftigen Baufamilien mit Rat und Tat zur Seite und bieten vor Ort Fachwissen aus erster Hand. in Rohrbach-Berg findet die Veranstaltung am Donnerstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der Raiffeisenbank statt.