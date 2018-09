Weltherztag: Man kann nicht früh genug anfangen, sein Herz zu schützen

21.09.2018, 19:10 Uhr

Kleine Änderungen – große Wirkung

Auch in jungen Jahren nicht aufs Herz vergessen

Rund drei Milliarden Mal schlägt ein gesundes Herz im Durchschnitt bis zum Lebensende. Der Herzmuskel selbst wird dabei von Herzkranzgefäßen mit Blut und Sauerstoff versorgt. Einer der Hauptursachen für einen Herzinfarkt liegt in der „Verstopfung“ dieser Gefäße, ausgelöst durch Ablagerungen, die sich hauptsächlich aus Fetten und Cholesterin bilden.Der internationale Weltherztag soll einmal mehr die Wichtigkeit der Herzgesundheit in den Vordergrund rücken. „Gerade weil die moderne Medizin heute schon viele Herzinfarktpatienten retten kann, sinkt die Vorsorgebereitschaft“, bedauert Anton Ebner, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Landeskrankenhaus Rohrbach und betont: „Dreimal pro Woche moderate Bewegung, eine ausgewogene Ernährung ohne allzu viel Zucker und Fett, wenig Alkohol und kein Zigarettenqualm – das wären schon die wichtigsten Regeln für ein gesundes Herz. Und nicht auf die Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt vergessen!“Obwohl das Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden erst ab 50 merklich zunimmt, birgt ein ungesunder Lebensstil schon in jungen Jahren Risiken: „Ein völliger Gefäßverschluss, der ja den Grund für einen Herzinfarkt darstellt, kommt zwar nicht von heute auf morgen, aber Studien zeigen, dass schon Menschen zwischen 18 und 30 Jahren teilweise erschreckende Werte aufweisen. Je früher unsere Arterien Schaden nehmen, desto größer ist nämlich auch die Gefahr, später einen Herzinfarkt zu bekommen“, warnt der Experte eindringlich. Einen zusätzlichen Hinweis auf das Vorliegen einer persönlichen Gefährdung, kann der Blick auf den Lebenslauf der Vorfahren geben: Stichwort „familiäres Risiko“.