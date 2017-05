All Together Party: Ein Fest für alle

02.05.2017, 10:10 Uhr

Bei der 16. Auflage der „All Togehter Party“ feierten wieder zweitausend Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam im Empire in St. Martin.

ST. MARTIN. Am vergangenen Samstag – passenderweise der Welttanztag – feierten mehr als 2.000 Besucher ein Fest ohne Vorurteile, bei dem für jeden Besucher ein Programmpunkt dabei war. „Mir ist es wichtig, dass die Veranstaltung auch Menschen, die hörbeeinträchtigt sind oder die nicht auf der Tanzfläche mittanzen können, nachhaltig in Erinnerung bleibt“, erklärt Elisabeth Eckerstorfer, die Organisatorin der „All Together Party“. Daher standen auch eine Akrobatikeinlage vom Zirkus Giovanni und eine Tanzeinlage der Sportmittelschule Niederwaldkirchen auf dem Programm. Die Tanzfläche wurde von den Besuchern regelrecht gestürmt: „So voll wie bei der ‚All Togehter Party' ist die Tanzfläche sonst selten‘, weiß Manuela Riepl vom Empire-Organisationsteam.

Hochkarätige Gäste

Sportgrößen wie Manuel Fettner und Markus Schiffner setzen gemeinsam mit Kollegen aus dem Skisprung-Nachwuchs durch ihre Anwesenheit ein Zeichen gegen Barrieren in den Köpfen. Zu den Gästen zählten auch Lebenshilfe-Präsidentin Helga Scheidl, die Landtagsabgeordneten Ulrike Schwarz (Die Grünen), Ulrike Wall (FPÖ) und Georg Egger (ÖVP) sowie die dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer (SPÖ). Der Reinerlös des Abends kommt der Lebenshilfe OÖ zugute, die in St. Peter am Wimberg ein neues Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigung errichtet.