Benefizkonzert der Polizeimusik war ein Erfolg

17.10.2017, 14:03 Uhr

Regionale Schmankerl

Reinerlös für Präventionsprojekte

Erika Leibetseder, derzeit Präsidentin der Soroptimistinnen, begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Doris Fischer-Stadler führte mit Schwung durch das Programm. Besonders die umsichtige Bewirtung der Sorores mit regionalen Schmankerln, Kuchen und einer edlen Auswahl an Getränken fand Anklang. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Soroptimistinnen hat ausgezeichnet geklappt. Hauptsponsoren dieses Abends waren die Glaserei Falkner, Werbeagentur Lunik2, Dächer und Fassaden Schmidhofer, Kumpfmüller Bau und die Sparkasse Mühlviertel-West.Der Reinerlös wird für Präventionsprojekte an den Schulen im Bezirk Rohrbach verwendet. Es werden Workshops für Kinder und junge Menschen in Form von Selbstverteidigungskursen und „Sicherheit im Internet“ organisiert und unterstützt.