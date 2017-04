Bildergalerie: Rohrbacher Autofrühling

23.04.2017, 17:04 Uhr

ROHRBACH-BERG (alho). Kein so großes Glück wie in den vergangenen Jahren hatten heuer die Aussteller am Rohrbacher Autofrühling: Kalte Temperaturen hielten die Besucher vormittags noch etwas von der Schaulust ab, selbst Schnee zeigte sich kurz, nachmittags füllte sich der Stadtplatz von Interessenten. Für alle möglichen Zwecke und Einsatzmöglichkeiten fand sich das Publikum passende Gefährte: sportlich oder familiär, Elektroauto oder Hybrid, tiefliegend oder bequem zum Einsteigen. Ein Schaulustiger meinte vor einem flotten Sportwagen: „Da braucht man ja einen Schuhlöffel zum Einsteigen!“ Vielfach waren vor allem beim nicht mehr so jungen Publikum Autos interessant, bei denen sich die Möglichkeit bietet höher einzusteigen.