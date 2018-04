Fairtrade-Mode ein Blickfang

22.04.2018, 21:31 Uhr

Luftige, dehnbare Stoffe, erdige Farben, gut kombinierbar – je nach Jahreszeit und Zielgruppe

Höhepunkt: Modeschau bei Lichteffekten und Sound

Kindermode: Luftig und dehnbar

BEZIRK ROHRBACH, LEMBACH (alho). Eine etwas andere Modeschau gab es durch die gelungene Veranstaltung vom Verein Lebensraum Donau-Ameisberg: Zahlreiche Austeller zeigten in der Alfons-Dorfner-Halle am vergangenen Wochenende Fairtrade-Produkte, boten die Möglichkeit sich Workshops und Vorträge zum Thema anzuschauen und anzuhören. Kosmetik, Schmuck und Dekoration sowie Kleidung gab es an Verkaufsständen in der Halle zu sehen. Zwischendurch konnten sich die Besucher bei einer guten Heumilch-Suppe oder Leinölerdäpfel stärken, sich bei Kaffee einen Bauernkrapfen schmecken lassen.Den Höhepunkt der Veranstaltung stellte allerdings die beeindruckende Modeschau dar: Mit faszinierenden Lichteffekten und Tontechnik zeigten Models von Jung bis Alt Fairtrade-Mode. Kinder beteiligten sich daran ebenso wie Teenager und Erwachsene, auch einige Promis nahmen als Model teil. Ein Teenager-Trio trommelte umrahmend immer wieder einige Rhythmen. Moderiert wurde die gesamte Modeschau von Katharina Reisenzaun und Josef Habringer. Bereits zum vierten Mal fand inzwischen diese Modeschau statt. „Wir machen diese Veranstaltung bereits zum vierten Mal, weil es uns wichtig ist, dass auch bei der Kleidung auf Fairtrade geachtet wird. Und wenn die Leute nicht zu den Geschäften fahren, bringen wir sie her!“ meint Hermann Hötzendorfer, Obmann des Vereins Lebensraum Donau-Ameisberg. „Gerade bei der Kosmetik ist es ebenso wichtig zu schauen, was man für den eigenen Körper verwendet. Der Naturkosmetik kommt hier sehr recht eine besondere Bedeutung zu. Wir sind eine Fair-Trade seit 2016, die erste in Oberösterreich!“Judith Barcley vom Kindermodegeschäft „Frecher Zwerg“ ist wichtig, dass alle ihre Produkte schadstofffrei und zertifiziert sind, der Großteil der Ware sind zudem ökologische Stoffe. Über die Trends sagt Barcley: „Luftige und dehnbare Stoffe sind gefragt. Farbtrend gibt es allerdings keinen, einfach bunt.“Erna Friedl vom Modegeschäft „Moderna“ in Haslach bietet ebenso Fairtrade-Mode an: „Für mich ist Fairtrade-Mode eine Art Steckenpferd und ich biete diese von Fairytale aus Eferding in einem Bereich meines Geschäftes an. Zu den Besonderheiten lässt sich sagen: Fairtrade-Mode hat oftmals sehr erdige Farben und lässt sich gut kombinieren! Auf den Kleidungsstücken steht keine Jahreszahl drauf und ist im Trend bunt gemischt: Hosen, Röcke, Kleider und Oberteile unterschiedlicher Art. Auch Handtaschen, Accessoires aus Stoff sind gerne gesehen.“