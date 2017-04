Jugend-Gottesdienst an „ungewöhnlichem“ Ort! - im Empire St. Martin

Wir feiern unter dem Motto: Denk net an morgn (Mt 6,34) - I feier di!

Am 6. Mai 2017 wird der monatlichen Jugendgottesdienst an einem eher „ungewöhnlichen“ Ort gefeiert!An einem Ort, an dem sich viele Jugendliche gerne und häufig aufhalten in der Disco – im Empire St. Martin. Diakon Manuel Sattelberger; „Wir schließen uns dem Vorbild Jesu – von der „Komm-her-Kirche“ zu einer „Geh-hin-Kirche“ – an und feiern eben an diesem besonderen Ort. Auf einen Gottesdienst der Extraklasse dürfen sich alle Mitfeiernden schon heute freuen.“ Natürlich wird auf einen pietätsvollen und angemessenen Rahmen geachtet, sodass ein würdevolles Feiern für alle möglich ist. Auch Jugendliche unter 16 Jahren und Erwachsene sind herzlich eingeladen. Beginn des Disco-Gottesdienstes ist um 20:17 Uhr!

Die Jugend der Pfarre St. Valentin ist auch mit dabei! Abfahrt in St. Valentin ist um 18:30 Uhr vor dem Pfarrheim. Bitte unbedingt bei Diakon Manuel anmelden damit genügend Autos zu Verfügung stehen!