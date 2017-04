Keramikkunst in der Bezirkshauptmannschaft

27.04.2017, 07:46 Uhr

Elfriede Ruprecht-Porod und Wolf Ruprecht bringen die Schönheit des Materials zum Ausdruck.

Erfülltes Künstlerleben

ROHRBACH-BERG, ALTENFELDEN (alho). Eine große Schar Kunstinteressenten ließ sich kürzlich die Vernissage in der Bezirkshauptmannschaft mit Werken von Elfriede Ruprecht-Porod und Wolf Ruprecht nicht entgehen. Für musikalischen Schwung sorgte dabei die Saxfamily mit den Saxophonschülerinnen Magdalena Mayrhofer, Lene Pernsteiner, Cora Wolfesberger unter der Leitung von Karl-Heinz Schmid.Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner eröffnete die Ausstellung und betonte, dass es ein Anliegen der Bezirkshauptmannschaft ist, Kultur im Bezirk zu zeigen und dass durch den Besuch der Ausstellung das jahrzehntelange Wirken des Künstlerehepaares gewürdigt wird.In der Eröffnungsrede meinte Josef Eibl: „Die Schönheit des Materials wird vom Künstlerehepaar zum Ausdruck gebracht!“ Das Künstlerpaar ist stolz darauf durchgehalten zu haben. Aus dem anfänglichen Kampf ums Überleben wurde ein erfülltes Künstlerleben. Ein Punkt, den Eibl unterstrich, war die Kunst am Bau, wo Werke der Künstler quasi im öffentlichen Dienst stehen und an Stellen der Kommunikation Platz gefunden haben.

Werkstatt in Altenfelden

Öffentliche Aufträge

Zur Sache:

Wolf Ruprecht (66) absolvierte nach der HTL für Tiefbau die Kunstschule der Stadt Linz. 1975 belegte er das Diplom an der Hochschule für Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz. Ein Jahr später gründete er gemeinsam mit seiner Frau Elfriede Ruprecht-Porod die Kunstwerkstatt Ruprecht in Altenfelden. Seither findet er seine Erfüllung in regelmäßiger Tätigkeit in den Bereichen Malerei, Keramik und Bildhauerei. Seit beinahe 20 Jahren leitet er auch regelmäßig Kunstseminare in der Erwachsenenbildung. Schon über einige öffentliche Ankäufe und Auszeichnungen über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus kann sich der Künstler freuen.Die Freischaffende Künstlerin Elfriede Ruprecht-Porod (65) hat immer wieder einige Sendungsbeteiligungen im Radio (u.a. SPACEfemFM, Künstlerinnenportaits, …). Ebenso ergingen bereits zahlreiche öffentliche Aufträge und Ankäufe an die Künstlerin.Die Ausstellung mit Keramiken, Bilder und Kunst am Bau in der Bezirkshauptmannschaft kann noch bis 30. Juni, jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag von 7 Uhr bis 17 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 7 Uhr bis 12 Uhr, besichtigt werden.