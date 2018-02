Kinderfasching in Traberg

TRABERG: Der Kinder- und Jugendliturgieausschuss lädt alle Kinder am So. 11. Feb. ab 14 Uhr zum Kinderfasching ins Pfarrheim ST. Josef in Traberg ein.