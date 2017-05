, Pfarrerberg 3 , 4171 Sankt Peter am Wimberg AT

NMS St. Peter am Wimberg , Pfarrerberg 3 , 4171 Sankt Peter am Wimberg AT

Die Südwind Wanderausstellung „Mahlzeit“, über globale Zusammenhänge in Ernährung und Landwirtschaft, macht auf ihrer Tour durch Schulen in ganz Österreich wieder Halt in OÖ. Anlass ist die Ernennung der NMS St.Peter/Wbg zur Klimabündnisschule am 5. Mai.



Sie wollen die Ausstellung auch an Ihrer Schule zeigen?

Information und Buchung: marlene.gross@suedwind.at