Promis tarockierten beim Haudum in Helfenberg

23.04.2018, 07:53 Uhr

Großes Teilnehmerfeld beim traditionellen ENAMO-Tarockturnier.

Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft

1.000 Euro gespendet

HELFENBERG. Schon Tradition hat das Tarockturnier von ENAMO GmbH und Casino Linz, das am vergangenen Wochenende – und auch das hat Tradition – beim Gasthof Haudum in Helfenberg über die Bühne gegangen ist.Die ENAMO Geschäftsführer Michael Baminger und Josef Siligan konnten ein prominentes Teilnehmerfeld begrüßen: Dabei waren unter anderem Vizekanzler a. D. Reinhold Mitterlehner, BM a.D. Rudolf Hundstorfer, Ferdinand Fuhrmann (Smurfit Kappa Nettingsdorfer), Bgm. a.D. Franz Dobusch, Werner Pamminger (Business Ueper Austia ), Architekt Jörg Stögmüller oder Bgm. Andreas Rabl (Wels)Wie immer stand der Spaß am Kartenspiel im Vordergrund, wobei auch hart um den Sieg gekämpft wurde. Die Sieger sind: Eduard Pesendorfer vor Gerald Holzinger und Ferdinand Fuhrmann. Jörg Stögmüller bekam die „rote Laterne“.Beim Tarockturnier wurden auch rund 1.000 Euro für einen wohltätigen Zweck gesammelt. Dieser Betrag übernahm Bgm. Hölzl für eine Familie in Not.