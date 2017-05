Silbernes Ehrenzeichen für Fritz Simmel

03.05.2017, 08:35 Uhr

Vieles geschaffen für die Ewigkeit

Simmel war seit 30.03.2005 Obmann des Kulturvereines Erlebniswelt Granit. Während dieser Zeit entstanden die Bücher „Plekhing & In der Zell“ (2. Auflage) sowie der „Harte Stein – Neuhauser Granit“. Während seiner langjährigen Tätigkeit wurde die Hammerhütte in vielen ehrenamtlichen Stunden in Plöcking errichtet. Seitdem wird jährlich das Hammerhüttenfest mit dem Tag des Denkmals abgehalten.Ein Höhepunkt waren sicherlich auch die Dreharbeiten mit Sepp Forcher zu der Fernsehsendung Klingendes Österreich in der Hammerhütte. Auch ein eigenes Vereinsbüro wurde in Plöcking eingerichtet. Neben den vielen Arbeiten am Steinlehrpfad (Errichtung einer Beleuchtung, Strauchschnitt, regelmäßiges Mähen, Reinigung der Steine und der Beschriftungstafeln) werden auch jährlich Konzerte und Veranstaltungen in der Arena abgehalten. So war z.B. der Schlagerstar Marc Pircher schon einige Male zu Besuch in der Arena Granit. Vergangenes Jahr konnte ein großes Projekt, die Pflasterung der Granitarenaauffahrt mit Natursteinen, durchgeführt werden. Unter der Führung von Fritz Simmel fanden auch wöchentliche gemeinsame Wanderungen mit anschließendem geselligen Beisammensein statt, was sehr zur Stärkung der Gemeinschaft im Verein beigetragen hat. Der Kulturverein Erlebniswelt Granit unter der bisherigen Führung von Fritz Simmel trägt auch wesentlich zur Pflege des Ortsbildes in Plöcking (Eingangsbereich Steinlehrpfad und Einfahrt Plöcking) bei.Simmel war auch noch in den Jahren 1977 bis 2000 Kassier bei der Sportunion St. Martin.