Von der Zahnarzthomepage bis zum Haus auf Sri Lanka

04.05.2017, 10:29 Uhr

Hervorragende Maturaprojekte und Abschlussarbeiten wurden beim Best of BBS-Abend präsentiert.

ROHRBACH-BERG (alho). Die SchülerInnen der Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen zeigten in den verschiedensten Gebieten ihre Talente. Die von Schülern selbst inszenierte und präsentierte Leistungsschau der BBS hatte für viele etwas zu bieten: Bereits aus Berichten bekannt war das Maturaprojekt der HAK-Schülerinnen Antonia Barth, Erleta Selimi, Annika Groiss und Marlene Haudum (Internationales Marketing und Management): „Österreich hilft Sri Lanka“. Das Hilfsprojekt konnte qualifiziert umgesetzt werden.

Smart-Homes

Zahnarztbesuch von einer anderen Seite

Holo-Lens-Brille

Ehrungen für Schüler

In der HAK Digital Business widmeten sich Moritz Amerstorfer, Lukas Birklbauer und Bernhard Kastner dem technischen Zweig „Sprachsteuerung für die Loxone-Smart-Homes“. Dabei war der Kern der Sache die Spracherkennung, Features sollen ein erleichtertes Bedienen der App ermöglichen. Die Schüler ernteten dafür bereits Erfolge beim 12. dig.biz-Award in Mistelbach, wo beste Maturaprojekte ausgezeichnet wurden: Die Jurywertung ergab Platz Zwei, der Publikumspreis erging ebenfalls an die drei Schüler.Um eine professionelle Homepage mit allem Drum und Dran für eine Zahnarztpraxis kümmerten sich aus der HAK Informations- und Kommunikationstechnologie die Schüler Norbert Gattringer, Raphael Vierlinger und Theresa Luger. Dabei übernahm das Schülertrio selbstverständlich auch durch Zahnarztpraxisbesuche die Foto- und Videoproduktion zur Gänze und gestaltete eine fachlich fundierte und ansprechende Webseite nach modernen Kriterien. So manche Webtrends wie Onepage (eine Website, die durch Scrollen mit der Maus durchgeschaut werden kann), große Flächen, wenig Text, die richtige Hintergrundfarbe, ein einfaches und übersichtliches Menü, für Personen, denen das Mausklicken lieber ist, usw. Für die drei Schüler waren für das Maturaprojekt mehrmals Zahnarztbesuche bei der Zahnarztpraxis Puschnig in Niederwaldkirchen erforderlich, allerdings erfreulicherweise alle völlig schmerzfrei und aus einer anderen Perspektive betrachtet.In einer Pause gab es nicht nur zwischendurch Verköstigung, sondern konnten sich die Gäste auch an verschiedenen Stationen Schülerarbeiten anschauen: Eine laufende Online-Befragung zum Thema Jugend und Geld von Schülern aus einer dritten Klasse HAK wurde vorgestellt. Rund 200 Jugendliche aus verschiedenen Schultypen sollen befragt werden, ob sie ein eigenes Bankkonto haben, wie viel Taschengeld sie bekommen, wie sie damit zurechtkommen u.v.m. Das Ergebnis soll Ende Juni präsentiert werden.An anderen Stationen wurden Sportleistungen vorgeführt, eine programmierte Lernsoftware präsentiert, Mixcocktail zur Verköstigung angeboten, die Möglichkeit geboten, eine Microsoft Holo-Lens-Brille zu probieren, die gemischte Realitäten darstellte. Eine solche Brille kaufte der Elternverein an und stellte diese der Schule zur Verfügung, eine weitere kaufte die Schule selbst an.Der Flug einer Drohne und die Lifeübertragung der Aufnahme fiel aufgrund des schlechten Wetters an diesem Abend flach.Direktor Roland Berlinger holte an diesem Abend wieder viele erfolgreiche SchülerInnen vor den Vorhang und lobte diese für viele Wettbewerbssiege oder berufliche Zusatzqualifikationen. Eine Tanzeinlage zwischendurch brachte weiteren Schwung in den Abend. SchülerInnen der HLW präsentierten unter dem Motto „Gelebte Integration“- Auszüge aus Diplomarbeiten oder „Gesundes aus der Region“ das Geschäft www.regionatur.at, ein 24-Stunden-Onlineshop, das Einkaufsmöglichkeiten sogar für Naturprodukte im Geschäft selbst rund um die Uhr bietet. Ein anderes Team widmete sich dem Bedarf Jugendlicher in der Frage „Was sucht die Jugend“. Gleichzeitig fand an diesem Abend die Jahreshauptversammlung des Elternvereines statt.