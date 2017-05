48 Männerfäuste und ein „Ho Auf!“

02.05.2017, 08:03 Uhr

Maibaumkraxeln für Kinder

Werden in manchen Orten die Maibäume mit dem Kran aufgerichtet, so geschieht dies in Sarleinsbach noch anders: Mit „Auf geht’s, pack ma’s!“ übernahmen 48 kräftige Männerfäuste das Kommando. Nach alter Tradition wurde die 25 Meter hohe Fichte, gespendet vom Vzbgm Radinger, mit „Schwoabeln“ in die Senkrechte gehievt. Nach der schweißtreibenden Arbeit war eine Stärkung, gespendet vom Veranstalter, der ÖVP Ortsgruppe, natürlich willkommen. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Bürgermeister Roland Bramel schafften es dann auch ganz kleine Kletterer, ein paar Meter den Baum hinaufzukraxeln