Afiesls Vizebürgermeister wirft das Handtuch

05.05.2017, 09:22 Uhr

konkrete Fusionspläne schmiedet , hat den bisherigen Verwaltungspartner Afiesl unter Zugzwang gebracht.

Vizebürgermeister tritt zurück

Fusion Afiesl Schönegg noch nicht vom Tisch

Verwaltungsgemeinschaft auflösen?

Verärgert, darüber, dass die bisherigen Fusionsgespräche zwischen Schönegg und Afiesl an persönlichen Befindlichkeiten gescheitert seien, zeigt sich Afiesls Vizebürgermeister und ÖVP-Parteiobmann Siegfried Pöschl. Er tritt als Vizebürgermeister zurück und übt damit Druck auf Bürgermeister Erhard Grünzweil aus. Pöschl war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. "Pöschl war ein Verfechter einer Fusion zwischen Afiesl und Schönegg. Er will mit diesem Schritt den Weg frei machen, für neue Leute und neue Ideen", erklärt Landtagsabgeordneter Georg Ecker. "Afiesl muss sich bewegen."Ecker glaubt außerdem noch fest daran, dass eine Fusion zwischen Schönegg und Afiesl noch nicht vom Tisch sei. "Ich hoffe auf ein Umdenken in Afiesl und darauf, dass für den Bezirk Rohrbach die bestmögliche Lösung gelingt", sagt Ecker. Blockieren will er eine mögliche "Abwanderung" von Schönegg in den Bezirk Urfahr Umgebung durch einen Zusamemnschluss mit Vorderweißenbach aber nicht: "Am Ende müssen sowieso die Bürger entscheiden."Seit 1949 hat Afiels mit Schönegg eine Verwaltungsgemeinschaft. Man teilt sich ein Gemeindeamt, betreibt gemeinsam den Kindergarten und den Bauhof. Die Gespräche über einen Zusammenschluss laufen seit etwa drei Jahren erfolglos. Vor zwei Jahren wurde in einer fraktionsübergreifenden Sitzung sogar festgelegt, dass man möglichst lange eine eigenständige Gemeinde bleiben wolle. Kommende Woche treffen sich die Bürgermeister aus Schönegg, Afiesl, Helfenberg, Ahorn, St. Stefan und Vorderweißenbach jedenfalls bei Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) zu Gesprächen.