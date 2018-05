Bäuerinnen nahmen in Bratislava eine Auszeit

04.05.2018, 09:42 Uhr

Es lebe der Zentralfriedhof

Bei der Anreise machten die Bäuerinnen einen Abstecher zu der Naturkosmetik-Firma Styx und anschließend wurde der Zentralfriedhof in Wien besichtigt. Neben der Stadtführung in Bratislava stand am zweiten Tag auch ein Ausflug in die Kleinen Karpaten zu einem Weinbaubetrieb inklusive Weinverkostung am Programm. Mit dem Twin Cityliner ging es wieder zurück nach Wien, wo die Frauen noch eine Zeitreise durch 2000 Jahre Geschichte Wiens im „Time Travel“ unternahmen. Gut erholt mit vielen wunderbaren Eindrücken im Gepäck blickten die Bäuerinnen auf die drei lustigen, geselligen gemeinsamen Tage zurück.