Baumeister stürzt auf Baustelle in den Tod

18.10.2017, 19:37 Uhr

5,5 Meter abgestürzt



Aus bisher unbekannter Ursache rutschte er am Firstbaum aus und stürzte etwa 5,5 Meter in die Tiefe auf den Betonboden. Er erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen das er noch an der Unfallstelle verstarb.