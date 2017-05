10.05.2017, 07:59 Uhr

Strohheim kriegt heute Baum wieder

Heute sind die Burschen bereits in Stroheim, wo der Baum wieder aufgestellt wird. Die Auslöse wird in Steinbruch stattfinden (Termin steht noch nicht fest). Die Landjugend Stroheim hat vorgeschlagen, in Steinbruch ein gemeinsames Fest zu veranstalten. Die Kosten werden die Stroheimer übernehmen.