Crash führte zu Eigenverletzung

22.04.2017, 20:01 Uhr

Ein junge Autolenkerin aus Arnreit kam im Gemeindegebeit von Altenfelden – aus bisher unbekannter Ursache – links von der Fahrnbahn ab.

Aufprall gegen die Leitschiene

Unfalllenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Die Arnreiterin lenkte am 22. April, gegen 6.40 Uhr, ihren Pkw auf der Falkenstein Landesstraße in Richtung Lembach. In Altenfelden kam die Lenkerin, links von der Fahrbahn ab.Dabei veriss die Unfalllenkerin dadurch das Lenkrad, überfuhr die Fahrbahn und prallte in der Folge gegen die Leitschiene. Nach dem Anprall wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn wieder zurückgeschleudert und kam in der Böschung auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen.Die Arnreiterin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung Lembach ins LKH Rohrbach eingeliefert. Am Unfallfahrzeug entstand schwerer Sachschaden.