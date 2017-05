Die Bezirkshauptstadt ist maibaumfrei

03.05.2017, 11:25 Uhr

Sowohl der Maibaum am Stadtplatz in Rohrbach-Berg, als auch jener der Bezirksstelle des Roten Kreuzes wurde von der Maibaum Crew Steinbruch entwendet.

2014 Linz, heuer Rohrbach-Berg

ROHRBACH-BERG. Die Hochburg der Maibaumdiebe präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder wunderbar geschmückt. Sechs Bäume – so die bisherige Bilanz. Strohheim, Bad Mühllacken, Niederwaldkirchen, zweimal Rohrbach-Berg und der eigene Maibaum zieren die Ortschaft der Gemeinde Neufelden.Für die 26 Mitglieder der Maibaum Crew Steinbruch ist es nicht einfach, an die bisherigen Erfolge beim Maibaumstehlen anzuschließen. So brachten sie in den Jahren 2013 und 2014 immerhin den Maibaum der Landeshauptstadt Linz nach Steinbruch. Dass nun sogar die eigene Bezirkshauptstadt ohne Maibaum ist, geht ebenfalls auf das Konto der mittlerweile allerorts bekannten Crew. „Den Maibaum von Rohrbach zu stehlen, war schon länger ein Ziel, das wir nun endlich erreicht haben“, sagt Christian Mühleder.Wer schon jemals darauf geachtet hat, wie gut der Maibaum der Bezirkshauptstadt befestigt ist, weiß, dass es diesen Burschen nicht an Geschicklichkeit, Mut und Muskelkraft fehlt. Geschickt – und vor allem ohne etwas zu beschädigen – konnten sie alle Sicherungen und Ketten entfernen.

Maibaumstehlen liegt wieder im Trend

Konkurrenz ist unterwegs

Der Maibaum am Stadtplatz war jedoch nicht der einzige, welchen die Maibaum Crew Steinbruch letzte Nacht ergatterte. Auch der Diebstahl des Maibaumes der Bezirksstelle des Roten Kreuzes – ebenfalls in Rohrbach – geht auf das Konto der Maibaum Crew. Das jedoch war knapp, denn nur fünf Minuten später wäre eine andere Gruppe gekommen, um den Maibaum zu stehlen.„Heuer sind auffällig mehr Maibaumdiebe unterwegs, als in den letzten Jahren“, zeigt sich Christian Mühleder erfreut darüber, dass der Brauch auch von anderen wieder aufgegriffen wird. Denn neben einer gewissen Portion Ehrgeiz, die notwendig ist, um derartige Aktionen erfolgreich über die Bühne zu bringen, geht es den jungen Steinbrüchlern vor allem darum, neues Leben ins Dorf und in die Region zu bringen und altem Brauchtum wieder Platz zu lassen. So war in den letzten beiden Jahren das Aufstellen des eigenen Maibaumes ein großes Fest mit Speis und Trank, Musik und Tombola.