Die Bürgermeister Rohrbachs zu Besuch in der Bundeshauptstadt

08.05.2017, 11:00 Uhr

Am Anfang stand der Empfang im Bundesministerium für Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft durch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner persönlich. Er gab dabei einen Einblick in den Tages- und Wochenablauf als Minister und Vizekanzler. Mitterlehner ist bereits seit 2008 als Wirtschaftsminister tätig und damit auch der erste Minister der aus dem Bezirk Rohrbach, genau aus den Gemeinden Ahorn/Helfenberg, stammt.

Beim Standard zu Gast

Gemeindebund und Nationalbiblitothek

Kennenlernen abseits des Amtes

Weiter ging es zur Chefredakteurin des Standard, Alexandra Föderl-Schmid, aus Klaffer. Sie führte die Delegation durch den Newsroom und erklärte sehr eindrucksvoll wie eine Tageszeitung in diesem Format täglich neu erstellt wird. Sie ist dabei Chefin von über 400 Mitarbeitern und Korrespondenten im In- und Ausland.Nach einem Besuch beim Österreichischen Gemeindebund und einer Diskussionsrunde mit dem Generalsektretär Walter Leiss bildete den krönenden Abschluss ein Besuch in der Österreichischen Nationalbibliothek. Dort wurden die Bürgermeister persönlich von der Generaldirektorin Johanna Rachinger empfangen. Sie stammt aus Putzleinsdorf und wird im Sommer selbst bei der Leinenhändlersaga eine Rolle übernehmen. Sie führt die Nationalbibliothek bereits seit dem Jahr 2001."Nach dem Empfang in ihrem modernen Büro in den historischen Gemäuern der Hofburg ging es weiter in den Prunksaal, dem schönsten Bibliotheksraum der Welt", sagt Wilfried Kellermann. "Aber auch ein Einblick in die modernen Bibliotheksräume und den Tiefenspeicher der Nation wurde im Rahmen einer Führung gewährt." Die Bürgermeister waren besonders erstaunt, als sie unter den Millionen von archivieren Büchern und Zeitschriften auch die Gemeindechroniken von Ulrichsberg oder Zeitungsausgaben von regionalen Medien vor rund 50 Jahren entdeckten.Zweck dieser zweitägigen Exkursion nach Wien war für Bürgermeistersprecher Kellermann vor allem die Bürgermeistern abseits vom Tagesgeschäft wie Sitzungen und Besprechungen zusammenzubringen und sich ohne Termindruck auszutauschen und näher kennen zu lernen. „Es war eine äußerst interessante und aufschlussreiche Exkursion, die in dieser Form Wiederholung finden soll“, waren sich abschließend alle Teilnehmer einig.