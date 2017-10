Die Region soll demenzfreundlich werden

12.10.2017, 08:17 Uhr

Ablauf Informationsabend

Beim Informationsabend erklärt Erwin Rebhandl kurz, was Demenz ist. Gerlinde Arnreiter spricht über die Auwirkungen dementieller Erkrankungen und gibt Tipps. Schließlich werden die geplanten Aktivitäten in der demenzfreundlichen Region vorgestellt und es gibt eine Diskussion. Die selbe Veranstaltung findet noch einmal am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr im Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl statt.