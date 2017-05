Disco - Gottesdienst im Empire St. Martin war voller Erfolg

07.05.2017, 13:12 Uhr

Viele stellten sich die Frage: „DISCO UND KIRCHE - passt das zusammen?“

Vorab:zumal es keine Eucharistie-Feier war, sondern eine Jugendandacht mit Neonlicht, modernen Elementen, tollen Beats und vollem Bass! Diewas will man mehr und beim gemeinsamen Vater-Unser lJa, auch in Discos wirkt der Segen Gottes – und warum sollte Jesus „hier“ nicht sein „können“ …Das Motto dieses ersten Disco-Gottesdienstes im Empire St. Martin welches sich an die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium anlehnte lautete(Mt 6,34)". Darin heißt es: "Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen“.der Kath. Jugend der Diözese Linz, der Disco Empire und Pfarrer Maximilian Pühringer, die Stimmung war wirklich und authentisch „gottvoll“ und auch jugendlich-andächtig.für den Mut, solche Gottesdienste an besonderenzu feiern!Diakon Manuel: „So jetzt kann auch ich „Oldie“ endlich von mir sagen, dass ichschon einmal in der Mega-Disco EMPIRE in ST. MARTIN war! Zu einem Gottesdienst!“Normalerweise finden die Jugendgottesdienste jeden ersten Samstag im Monat in der Stiftskirche statt. Da diese zurzeit renoviert wird, kam man auf die Idee des Disco-Gottesdienstes.Die nächste Jugendmesse findet im Stiftergarten in Aigen-Schlägl am Samstag den 3. Juni um 19.30 Uhr statt. Bei Schlechtwetter wird in der Maria-Anger-Kirche gefeiert.