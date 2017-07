Dorffest mit Kegelturnier & Familien-Frühschoppen im Herzhaften Höf

Der Verein Herzhaftes Höf lädt am 26. & 27. August wieder zum Dorffest ein!Es ist schon das 7. Fest und mittlerweile 4. Kegelturnier.Am Samstag bereits unser 4. Gebiets-Kegelturnier, diesmal ab 9:00,Anmeldung von 4er-Teams wie gehabt unter Harald.Stuermer@thyssenkrupp.com.Es sind auch Kinder- und Damen-Mannschaften herzlich willkommen!Jährlich nehmen viele Mannschaften aus den Bezirken RO und UU teil, gewonnen hat im letzten Jahr das Team aus St. Johann/Wbg.

-Und am Sonntag findet wie in jedem Jahr der Gottesdienst um 9:30 mit P. Ketter aus St. Veit/Mkr statt.Im Anschluss wird mit den Traberger Hardbradlern und unserem Humorist "Semmöflegg" gefeiert, gegrillt, Krapfen werden gebacken, die Kaffeestube voller toller Mehlspeisen eröffnet, die Seidlbar und auch unsere neue „Höfer G’wölbbar“ sind in Betrieb,und natürlich gibt’s auch wieder ein tolles Kinderprogramm mit Riesenseifenblasen, Kinderschminken, Stelzen, Pedalos, Glücksrad und vielem mehr.Es gibt auch bereits viele tolle Spenden für Tombola und Kinder-Glücksrad, wobei der Umsatz dem Bau des neuen Dorftreffpunktes & Vereinshauses zugute kommen sollen. Wir möchten das Dorfleben und die Dorfgemeinschaft weiter aufleben lassen.Bereits jetzt erfreuen sich die Dorfabende an jedem 2. Freitag im Monat immer größerer Beliebtheit, Interessierte sind herzlich willkommen!