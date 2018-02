Ein Bio Hallenbad auf Achse – Faschingsumzug in Aigen-Schlägl 2018

15.02.2018, 07:46 Uhr

Verjüngungs-Labor

Der Circus Aigeni mit tollen Kunststücken, wie dem Sprung durch einen brennenden Reifen und Raidens Zauberlabor, das die Verjüngung Älterer in Sekundenschnelle vorführte. Mit dabei auch ein Wagen mit den geschlägerten Alleebäumen und sogar ein Schwimmbad auf Füßen. Reger Badebetrieb herrschte auch im neuen Erlebnisbad. Die Gruppen gaben einen tiefen Einblick in die kommenden Möglichkeiten: ein Thermenbereich, eine originelle Wärmeanlage fürs Wasser. Und schließlich sprang der Bademeister treffsicher persönlich vom Turm in den Waschkessel.Auch eine Kindergruppe aus dem Flüchtlingsheim nahm am bunten Treiben teil.