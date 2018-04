Erste Hilfe-Wettbewerb: Notfälle trainieren

27.04.2018, 10:43 Uhr

BBS Mädchen siegten

Am besten erledigten die Mädchen der BBS Rohrbach diese Aufgaben, gefolgt von einer Reihe goldener Auszeichnungen für St. Martiner und Niederwaldkirchener Teams. Die Spannung des Bewerbes war in jedem Fall schon eine gute Simulation von jener in einer realen Notfallsituation. Für das Gelingen dieses alljährlichen Bewerbes in der NMS St. Martin steht ein großes Team an Helfern und Organisatoren zur Verfügung, allen voran der Bezirksleiter des JRK Manfred Spenlingwimmer und der Verantwortliche seitens des Roten Kreuzes Rohrbach Daniel Pühringer. Nur im Zusammenwirken vieler Helfer aus der Schule und des Roten Kreuzes kann ein Bewerb wie dieser so erfolgreich abgewickelt werden.