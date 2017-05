Frühlingserwachen am „Kraft-Quelle-Baum“ Rundwanderweg

Geführte Wanderungen

ST. JOHANN. Die ersten warmen Sonnenstrahlen waren auch für die HansBergLand Gemeinden, die am Weg des Themenwanderweges liegen, ein Grund, den „Frühjahrsputz“ zu starten. Jeder Wanderlustige kann sich nun wieder an einem sauberen und gut markierten Weg erfreuen und sich „Auf Du und Du mit unseren Bäumen“ begeben.Am Freitag, 12. Mai und am Samstag, 13. Mai, gibt es geführte Wanderung mit Renato Strassmann. Dazu gibt es am Freitag um 19.30 Uhr, ein Abendprogramm am Unterkagererhof. Beim Abend des Lernens und Wahrnehmens wartet ein Infoabend mit Renato Strassmann zum Thema die Heilkraft der Bäume – Baumweisheiten. Strassman ist ein Vorreiter, Bewahrer und Experte der traditionellen Volksheilkunst Europas und nutzt den Abend zum Einfühlen in dieses Thema.

Zur Sache:

Nähere Infos unter: www.hansbergland.at oder Gemeinde St. Johann: 07217/7155-13 (Montag bis Donnerstag Vormittag). Alle Teilnehmer der verschiedenen Veranstaltungen können ein Buch „Baumheilkunde“ von Renato Strassmann gewinnen.