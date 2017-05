Gartenfest in der Erlebniswelt Granit

ST. MARTIN. Ein Pflanzlmarkt, Vorträge zum Thema Gartln, Standlmarkt – für alle Hobbygärtner und Kräuterhexen ist das Gartenfest einen Besuch wert.



Der Steinlehrpfad bei der Erlebniswelt Granit in Plöcking zeigt sich am Donnerstag, 25. Mai von 10 bis 18 Uhr von seiner grünen Seite: Beim Pflanzen- und Blumentauschmarkt können die Besucher ihre Pflänzchen gegen andere tauschen oder billig erwerben. In der Hammerhütte halten Experten interessante Vorträge. Um 11 Uhr berichtet Kräuterpädagogin Regina Oberpeilsteiner über Kräuter für die Hausapotheke und um 14 Uhr referiert Josef Reitinger aus Aigen-Schlägl über naturnahes Garteln.

Neben Grünzeug und Wissen benötigt der Gärtner auch allerlei Deko und Zubehör: Das finden Besucher beim Dekostandl und Gartenflohmarkt. Zubehör das nicht mehr benötigt wird kann beim Flohmarkt verkauft werden. Zudem gibt es zahlreiche Schmankerl, für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt. Auf Gartenzwerge wartet eine Kinderwerkstatt und eine Strohhüpfburg. Der Eintritt ist frei!