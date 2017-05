Großes Muttertagskonzert in St. Martin im Sulmtal

Das Jugendblasorchester der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle, die Schüler der dislozierten Erzherzog Johann Musikschule in Wies sowie der Chor der Volksschule St. Martin i. S. und das Saxophon-Quartett der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin. i. S. geigen am 12. Mai zum Muttertagskonzert auf.

ST. MARTIN i. S.: Ein üppig besetztes Muttertagskonzert erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, dem 12. Mai, ab 19 Uhr im Kultursaal in St. Martin im Sulmtal. Unter der musikalischen Leitung von Paul Teschinegg kann man das musikalische Können vom Jugendblasorchester der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle, von den Schülern der Erzherzog Johann Musikschule in Wies, die in St. Martin unterrichtet werden, sowie dem Chor der Volksschule St. Martin i.S. und das Saxophon Quartett der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin. i. S. erleben.